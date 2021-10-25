Ghaziabad News: जज कॉलोनी के बंद मकान में चोरी, टोटिंयां भी ले गए चोर

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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की जज कऍलोनी के एक बंद मकान की खिड़की तोड़कर चाेरों ने लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। पीड़ित ने बताया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वह दूसरे मकान पर थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-18 स्थित गार्डेनिया ग्रीन सोसायटी निवासी अमित का एक मकान जज कॉलोनी में भी है। नौ अगस्त को वह उस मकान की सफाई कराने के लिए पहुंचे तो देखा कि मकान की खिड़की टूटी पड़ी है। सारा सामान बिखरा हुआ था। आरोप है कि चोर उनके घर से महंगे कपड़े, महंगे गिफ्ट, अन्य घरेलू व रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान, ब्रांडेड खिलौने और बाथरूम की टोंटियां भी चुराकर ले गए हैं। पीड़ित अमित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।