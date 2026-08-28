गाजियाबाद में देर रात मर्डर: पुराने विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, अस्पताल में तोड़ा दम; मचा हड़कंप

साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमा चौकी के शहीद नगर में देर रात पुराने मामूली विवाद को लेकर 18 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में तलाश कर रही है।

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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान शहीद नगर के रहने वाले आयान (18) के रूप में हुई है। वह दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी में काम करता था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया जा रहा है कि आयान का पड़ोस में रहने वाले सोहेल समेत कुछ युवकों से किसी पुराने विवाद को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने आयान पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आयन को उपचार के लिए दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल युवकों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एसीपी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।