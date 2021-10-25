Ghaziabad News: बलेनो कार से आए और घर के बाहर से सेलेरियो चुराकर ले गए

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साहिबाबाद। थानाक्षेत्र के राजेंद्र नगर में बलेनो कार से आए चोर घर के बाहर खड़ी सेलेरियाे कार चुराकर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र नगर निवासी नितिन कुमार ने अपनी कार मंगलवार को घर के बाहर शाम को खड़ी की थी। बुधवार सुबह जब वह सुबह उठे तो देखा कि कार चोरी हो चुकी थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पाया कि तड़के 03: 06 मिनट पर चोर बलेनो कार से उतरे और उनकी सेलेरियो को चुरा ले गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश की जा रही है।