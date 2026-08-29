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साहिबाबाद की खिलौना फैक्टरी में लगी आग, 10 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 10:01 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 10:01 PM IST







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साहिबाबाद के साइट-4 में एक खिलौना बनाने की फैक्टरी में आग लग गई। आग लगने के बाद से हड़कंप में मच गया। लोगो ने फायर विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। जो आग बुझाने में जुटी हैं। ... और पढ़ें

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