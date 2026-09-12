गाजियाबाद: चार पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त टीम ने चार पहिया वाहन चोरी करने और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार कारें और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की हैं।

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एसीपी अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि क्राइम ब्रांच व थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय गिरोह के दो सदस्यों धीरज कुमार उर्फ राहुल अरोड़ा (27) निवासी राजवंशीनगर, शास्त्रीनगर, पटना (बिहार) और प्रिन्स कुमार(24) निवासी ग्राम सरसना महुआ, वैशाली (बिहार) को थाना लिंक रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गिरोह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करता था। चोरी की गई गाड़ियों को अच्छे दाम पर बेच दिया जाता था। गिरोह में पटना निवासी गुड्डू कुमार और दिल्ली निवासी कुनाल उर्फ ताऊ उर्फ राहुल सक्रिय सदस्य बताए गए हैं। चोरी से होने वाले मुनाफे को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से गाजियाबाद व दिल्ली से चोरी की गई चार कारें तथा फर्जी नंबर प्लेट बरामद की हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश और बरामद वाहनों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।एसीपी अपराध के मुताबिक, इस गिरोह के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ पहले से कार्रवाई हो चुकी है। इनमें राज उर्फ राजकुमार, निवासी शास्त्रीनगर, पटना, गुड्डू कुमार उर्फ मुकेश सिंह, निवासी ग्राम नुआकुर, जिला सप्तरी, नेपाल और छोटू कुमार, निवासी न्यू पुनाई चौक, पटना शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों के कब्जे से दो चोरी की कारें पहले ही बरामद की जा चुकी हैं।