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'पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव' : सचिन पायलट बोले-यूपी में होगा गठबंधन, भाजपा पर साथा निशाना

Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST
Congress to contest Punjab polls alone Sachin Pilot says alliance likely in UP targets BJP in Ghaziabad
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए 2027 के चुनाव की रणनीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
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