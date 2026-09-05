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'पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव' : सचिन पायलट बोले-यूपी में होगा गठबंधन, भाजपा पर साथा निशाना

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST







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राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए 2027 के चुनाव की रणनीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ... और पढ़ें

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