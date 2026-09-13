गाजियाबाद: ‘मां-बाप को भी पीटूंगा...’, दोस्तों ने व्हाट्सएप पर की थी बुलिंग, छात्रा ने परेशान होकर लगाया फंदा

घटना वाले दिन आरोपी सहपाठी ने छात्रा को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की थी। आरोप है कि कॉल के दौरान छात्रा पर आरोपी अपने माता-पिता से माफी मांगने का दबाव बनाता है, जिसमें वह उसके मिमिक्री करती है। साथ ही उसे डराने व धमकाने का आरोप है। इसके बाद छात्रा ने घर में फंदा लगाकर जान दी। वहीं, मामले की जांच के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा के पिता को एक पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई है। इसमें घटना से संबंधित वीडियो सामग्री बताई गई है। एक वीडियो में आरोपी छात्र और उसके माता-पिता के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। परिजनों ने यह सामग्री पुलिस को सौंप दी है।