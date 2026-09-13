गाजियाबाद: एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार कार ने वैगनआर को मारी टक्कर, पांच वाहन भिड़े, मची अफरातफरी, कई घायल

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा चौकी इलाके में एलिवेटेड रोड पर रविवार तड़के पांच बजे तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही वैगनआर कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वैगनआर सड़क पर टेढ़ी हो गई। इसके बाद पीछे से आ रही तीन अन्य कारें एक के बाद एक उससे जा भिड़ती चली गईं। हादसे में कुल पांच कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

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