गाजियाबाद में आमने-सामने भाजपा के गुट: सिरौली में विधायक के समर्थन में जुटे 24 गांव, रिस्तल में खिलाफ पंचायत

सिरौली में विधायक के समर्थन में जुटे 24 गांव

सिरौली गांव में आयोजित हिंदू महापंचायत में करीब 24 गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत की अध्यक्षता ओमकार त्यागी ने की। हिंदू रक्षा दल समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संत-महंत मंच पर मौजूद रहे। पंचायत में लोगों ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में एकजुट रहने और उनके साथ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। वक्ताओं ने लोनी निवासी हाजी सलमान का भी जिक्र करते हुए उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और कथित आपराधिक इतिहास को लेकर सवाल उठाए।