{"_id":"6af320da21f8155f7b04f8df","slug":"video-2553rd-nirvana-anniversary-of-lord-mahavira-was-celebrated-with-devotion-in-jain-temples-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैन मंदिरों में श्रद्धा के साथ मनाया भगवान महावीर का 2553वां निर्वाणोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जैन मंदिरों में श्रद्धा के साथ मनाया भगवान महावीर का 2553वां निर्वाणोत्सव
वसुंधरा सेक्टर-10 और सेक्टर-3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिरों में भगवान महावीर स्वामी का 2553वां निर्वाणोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक और शांतिधारा सहित धार्मिक अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू और श्रीफल अर्पित कर विश्व शांति, अहिंसा और मानव कल्याण की कामना की। भगवान महावीर की विशाल प्रतिमा पर अमित जैन और मयंक जैन ने शांतिधारा की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।