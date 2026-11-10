यूपी: शराब का पव्वा ने देने पर सेल्समैन को जमकर पीटा, दूध बेचने वाले ने साथियों को बुलाकर की पिटाई; वीडियो

मारपीट का वीडियो वायरल

आरोप है कि उसने फोन कर अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद युवकों ने मिलकर सौरभ के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।