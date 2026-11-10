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यूपी: शराब का पव्वा ने देने पर सेल्समैन को जमकर पीटा, दूध बेचने वाले ने साथियों को बुलाकर की पिटाई; वीडियो

Tue, 10 Nov 2026 07:06 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर। Published by: विकास कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 07:06 PM IST
सार

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 

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शराब ने देने पर सेल्समैन की पिटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के मुरादनगर स्थित पाइपलाइन मार्ग पर शाहपुर गांव मोड़ के पास स्थित देसी शराब की दुकान पर उधार शराब का पव्वा नहीं देने पर विवाद हो गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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संजय शराब की दुकान पर करता है काम
जनपद बागपत के चांदीनगर क्षेत्र के भगौर गांव निवासी सौरभ और संजय मुरादनगर के शाहपुर गांव मोड़ स्थित देसी शराब की दुकान पर काम करते हैं। सौरभ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को मथुरापुर गांव निवासी एक युवक दुकान पर पहुंचा और उधार शराब का पव्वा मांगा। उधार देने से मना करने पर युवक गाली-गलौज करने लगा। 

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मारपीट का वीडियो वायरल
आरोप है कि उसने फोन कर अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद युवकों ने मिलकर सौरभ के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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