{"_id":"6af2cb995609c2e8660e25c3","slug":"video-pile-of-trash-lies-near-maa-chhath-maiya-at-the-hindon-chhath-ghat-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: हिंडन छठ घाट पर मां छठ मईया के पास पड़ा कूड़े का ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद: हिंडन छठ घाट पर मां छठ मईया के पास पड़ा कूड़े का ढेर

अनुज कुमार

Updated Tue, 10 Nov 2026 01:15 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 01:15 PM IST







Link Copied



हिंडन छठ घाट पर मां छठ मैया के पास कूड़े का ढेर और नदी किनारे गंदगी फैली हुई है। छठ पूजा के लिए अर्थला निवासी अंकित कुमार मां छठ मैया की साफ-सफाई और रंग-रोगन कर रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन