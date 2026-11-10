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पिता ने ले ली नौ माह के बेटे की जान!: मां बोली- गला घोंटकर मार डाला, शव दफनाया; दीवाली की रात की थी साजिश

Tue, 10 Nov 2026 06:16 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: विकास कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 06:16 PM IST
सार

गाजियाबाद स्थित गांव बयाना में संदिग्धावस्था में हुई नौ माह के बच्चे का शव को कब्र से निकलवाकर मेडिकल परिक्षण के लिए भेजा गया है, बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर वेव सिटी पुलिस ने नामित मजिस्ट्रेट एसीपी कोतवाली की मौजूदगी में बच्चे के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम को भेजा।

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ghaziabad nine month old baby death mother accuses husband murder
कब्र से निकाला गया 9 माह के बच्चे का शव - फोटो : अमर उजाला

यूपी के गाजियाबाद में नौ महीने के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में बच्चे की मां ने अपने ही पति पर मासूम की गला घोंटकर हत्या करने और फिर मौत को प्राकृतिक बताकर शव को दफनाने का गम्भीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, बच्चे का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है।



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बिलखते परिजन - फोटो : अमर उजाला

काम पर गई थी मां, घर लौटी तो नहीं थी बच्चे में कोई हरकत
ये मामला गाजियाबाद थाना क्षेत्र के बयाना गांव का है। बच्चे की मां प्रियंका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे वेव सिटी में काम पर गई थी। उस दौरान घर पर उसका नौ महीने का मासूम बेटा और पति अभिषेक और ननद खुशबू मौजूद थे। प्रियंका के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े 10 बजे जब वह घर लौटी तो उसने पति से बच्चे के बारे में पूछा, पति ने बताया कि बच्चा कमरे में सो रहा है। जब कुछ देर बाद प्रियंका कमरे में पहुंची तो बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था। 

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कब्र से मासूम का शव निकालती पुलिस की टीम - फोटो : अमर उजाला

दीवाली की रात पति ने दी थी बच्चे को मारने की धमकी
आरोप है कि उस समय बच्चे की सांसें थम चुकी थीं और उसके गले पर खरोंच के निशान भी मौजूद थे। महिला का आरोप है कि पति ने बच्चे की मौत को प्राकृतिक बताकर उसे दफनाने का दबाव बनाया। इसके बाद मासूम के शव को गांव के चौहाने में दफना दिया गया। प्रियंका ने बताया कि दीवाली की रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पति पर शक होने की वजह से दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान पति ने बच्चे को मारने की धमकी भी दी थी। 

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थाना वेब सिटी - फोटो : अमर उजाला

पिता ने करता रहा बेटे की प्राकृतिक मौत की बात
महिला का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उसका पति घर में ही घूमता रहा और उसने बच्चे की मौत को सामान्य बताने की कोशिश की। प्रियंका के मुताबिक, उसका पति नशे का आदी है और शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित करता आ रहा था। दोनों की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। महिला मेहनत-मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन गुजार रही है। 

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विलाप करतीं महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

अस्पताल लेकर गया था पिता, पर नहीं थी उसमें जान
बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चे को अस्पताल लेकर भी गया था, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। महिला ने मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने के बाद पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने बच्चे के गले पर निशान होने के फोटो और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। शिकायत मिलने के बाद वेव सिटी थाना पुलिस ने आरोपी अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 

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