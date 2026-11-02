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फैमिली आईडी की गड़बड़ी से विधवा बहू को नहीं मिल रही पेंशन फरीदाबाद।अलीपुर निवासी मुकेश फैमिली आईडी में हुई गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उनकी बहू का नाम निशु है, लेकिन फैमिली आईडी में किसी दूसरी निशु का नाम जोड़ दिया गया है। दूसरी महिला की सालाना आय तीन लाख रुपये दर्ज है, जबकि उनकी बहू गृहिणी है। इस गड़बड़ी के कारण बहू की विधवा पेंशन नहीं बन पा रही है। इतना ही नहीं, दूसरी महिला के नाम पर दर्ज करीब 36 हजार रुपये का बिजली बिल भी उनकी फैमिली आईडी में जुड़ गया है, जबकि न तो वह महिला उनकी बहू है और न ही बिजली का बिल उनका है। परिवार में अकेले कमाने वाले की मासिक आय महज छ हजार रुपये है।

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