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फैमिली आईडी की गड़बड़ी से विधवा बहू को नहीं मिल रही पेंशन

Mon, 02 Nov 2026 08:50 PM IST
लव कुमार शर्मा
love Kumar Sharma लव कुमार शर्मा
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:50 PM IST
Widowed daughter-in-law not receiving pension due to errors in Family ID
फैमिली आईडी की गड़बड़ी से विधवा बहू को नहीं मिल रही पेंशन फरीदाबाद।अलीपुर निवासी मुकेश फैमिली आईडी में हुई गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उनकी बहू का नाम निशु है, लेकिन फैमिली आईडी में किसी दूसरी निशु का नाम जोड़ दिया गया है। दूसरी महिला की सालाना आय तीन लाख रुपये दर्ज है, जबकि उनकी बहू गृहिणी है। इस गड़बड़ी के कारण बहू की विधवा पेंशन नहीं बन पा रही है। इतना ही नहीं, दूसरी महिला के नाम पर दर्ज करीब 36 हजार रुपये का बिजली बिल भी उनकी फैमिली आईडी में जुड़ गया है, जबकि न तो वह महिला उनकी बहू है और न ही बिजली का बिल उनका है। परिवार में अकेले कमाने वाले की मासिक आय महज छ हजार रुपये है।
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