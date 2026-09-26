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फरीदाबाद में बदला मौसम: दोपहर बाद हुई हल्की बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:33 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:33 PM IST







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फरीदाबाद में शनिवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश के बीच दोपहिया वाहन चालक भी मौसम का आनंद लेते नजर आए। बारिश के बाद तापमान में गिरावट से लोगों ने राहत महसूस की। ... और पढ़ें

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