{"_id":"6ab4da419933295ae109a211","slug":"video-crowd-of-patients-at-faridabad-hospital-and-distressed-by-sultry-heat-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बीके नागरिक अस्पताल में भीड़ और धक्का-मुक्की, उमस भरी गर्मी से परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: बीके नागरिक अस्पताल में भीड़ और धक्का-मुक्की, उमस भरी गर्मी से परेशान

अनुज कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST







Link Copied



बीके नागरिक अस्पताल में बुधवार को शहीदी दिवस की छुट्टी के बाद आज सुबह ओपीडी खुलने पर मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उमस भरी गर्मी में मरीज परेशान रहे, वहीं रक्त जांच कक्ष पर महिला और पुरुष के लिए अलग लाइन न होने से धक्का-मुक्की हुई। ... और पढ़ें

विज्ञापन