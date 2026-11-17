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सरकार ने बिजली कर्मचारियों की 22 और 23 अक्तूबर को हुई प्रदेशव्यापी हड़ताल की अवधि को अब देय अवकाश (लीव ऑफ काइंड ड्यू) मानने का फैसला लिया है। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के नियमित, ठेका और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब इन दो दिनों की अनुपस्थिति को अनधिकृत गैरहाजिरी नहीं माना जाएगा। डीएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता अविनाश यादव ने 16 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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