ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में बाइक सवारों से खरीदारों को परेशानी

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फरीदाबाद में दिवाली की खरीदारी के चलते ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजार की तंग गलियों में बाइक सवार भीड़ के बीच से निकल रहे हैं, जिससे पैदल खरीदारी करने वालों को परेशानी हो रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को चलने में खासी दिक्कत आ रही है।

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