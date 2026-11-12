{"_id":"6af58a953c34d974ba0d31e6","slug":"video-two-groups-clash-in-faridabad-over-indecency-with-a-woman-video-viral-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में महिला से अभद्रता पर दो पक्षों में भिड़ंत, युवक ने लहराई पिस्टल; वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में महिला से अभद्रता पर दो पक्षों में भिड़ंत, युवक ने लहराई पिस्टल; वीडियो वायरल

अनुज कुमार

Updated Thu, 12 Nov 2026 03:14 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 03:14 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में एक महिला से अभद्रता के विरोध में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। महिला अपने पति और भांजे के साथ गली में टहल रही थी, जब विवाद बढ़ने पर एक युवक ने पिस्टल लहराई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन