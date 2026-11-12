Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   late-night encounter took place between team and accused wanted in connection with theft cases

फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़: 20 चोरी के मामलों का वांछित बदमाश पकड़ा, पैर में गोली लगने से घायल

Thu, 12 Nov 2026 09:26 AM IST
अनुज कुमार केशव भारद्वाज, अमर उजाला, फरीदाबाद
केशव भारद्वाज, अमर उजाला, फरीदाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 09:26 AM IST
सार

क्राइम ब्रांच की पुलिस मुठभेड़ में 20 चोरी मामलों का वांछित आरोपी विमल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

विज्ञापन
late-night encounter took place between team and accused wanted in connection with theft cases
पुलिस से मुठभेड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऊंचा गांव क्राइम ब्रांच की टीम और चोरी के मामलों में वांछित आरोपी के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्लॉटिंग जोन के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी की पहचान सुभाष कॉलोनी निवासी विमल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

विज्ञापन




पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, ऊंचा गांव क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार रात सेक्टर-58 क्षेत्र में गश्त और अपराधियों की तलाश में थी। इसी दौरान चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे आरोपी विमल को पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायर कर दिए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में जा लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया।
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, तीन कारतूस, दो खाली खोल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ चोरी के करीब 20 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा वह सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के चार से पांच मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके अन्य आपराधिक मामलों और चोरी की वारदातों में संलिप्तता के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed