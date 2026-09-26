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फरीदाबाद: सूरजकुंड दिवाली मेले की तैयारियां तेज, अगले सप्ताह से शुरू होगी स्टॉल बुकिंग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:26 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:26 PM IST







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फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले सप्ताह से स्टॉल बुकिंग शुरू होगी। इस मेले में 250 स्टॉल लगाने की तैयारी है। 80 फीसदी स्टॉल स्वयं सहायता समूहों के लिए आरक्षित होंगे। ... और पढ़ें

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