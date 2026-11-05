त्योहार पर झांसी जाने के लिए फरीदाबाद के यात्रियों को मिली सीधी ट्रेन

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फरीदाबाद में त्योहार पर झांसी और आसपास के शहरों में घर जाने वाले फरीदाबाद के यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। अब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। हजरत निजामुद्दीन-झांसी विशेष ट्रेन (04412) पांच से सात नवंबर तक शाम 7:10 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी। वापसी में (04411) छह से आठ नवंबर तक दोपहर 2:50 बजे यहां ठहरेगी।

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