हरियाणा: बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1200 से 2000 रुपये, आवेदन शुरू; 30 नवंबर तक मौका

आप कहां और कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करने वाला युवा किसी संस्थान में प्रशिक्षु, नौकरीपेशा या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह सक्षम युवा योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी और निर्धारित गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। पात्र युवा विभाग की वेबसाइट [https://hrex.gov.in](https://hrex.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने युवाओं से अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने और सभी पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है।