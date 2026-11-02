सांसों पर गहराता संकट: खराब पड़ी है एंटी स्मॉग गन, कैसे जीतेंगे प्रदूषण से ये बड़ी जंग; एक्यूआई 306 तक पहुंचा

कहां-कहां लगाई गईं थी एंटी स्मॉग गन?

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2023 में पांच छोटी एंटी स्मॉग गन अलग-अलग स्थानों पर लगवाई थीं। इनमें एक मशीन नगर निगम मुख्यालय में बीके चौक की छत पर, दूसरी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में, तीसरी सेक्टर- 11डी स्थित दीनदयाल पार्क में, चौथी सेक्टर-16 मार्केट के पास और पांचवीं सेक्टर-31 में सब स्टेशन के नजदीक लगाई गई थी। इन मशीनों के माध्यम से पानी का छिड़काव कर वातावरण में मौजूद धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जाना था। लेकिन राजा नाहर सिंह पार्क में लगी मशीन खराब पड़ी हुई है।