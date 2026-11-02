फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Anti-smog gun malfunctions in Faridabad AQI reaches 306

सांसों पर गहराता संकट: खराब पड़ी है एंटी स्मॉग गन, कैसे जीतेंगे प्रदूषण से ये बड़ी जंग; एक्यूआई 306 तक पहुंचा

Mon, 02 Nov 2026 06:35 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: विकास कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 06:35 PM IST
सार

फरीदाबाद जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में उतार-चढ़ाव के बीच एक नवंबर को यह 306 तक पहुंच गया।

विज्ञापन
Anti-smog gun malfunctions in Faridabad AQI reaches 306
पार्क में खराब पड़ा एंटी स्मॉग गन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्मार्ट सिटी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए नगर निगम की ओर से करीब तीन साल पहले पांच स्थानों पर लगवाई गई एंटी स्मॉग गन में से बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में लगी मशीन खराब पड़ी है। मशीन का संचालन बंद होने के कारण पार्क में प्रदूषण कम करने के लिए होने वाला पानी का छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है। मशीन अब पार्क में केवल शोपीस बनकर रह गई है। इसे ठीक करवाने के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।

विज्ञापन
Trending Videos

एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 तक पहुंचा
फरीदाबाद जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में उतार-चढ़ाव के बीच एक नवंबर को यह 306 तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक 25 अक्तूबर को एक्यूआई 156, 26 अक्तूबर को 165, 27 अक्तूबर को 194, 28 अक्तूबर को 206, 29 अक्तूबर को 186, 30 अक्तूबर को 137, 31 अक्तूबर को 205 और एक नवंबर को 306 दर्ज किया गया। बढ़ता एक्यूआई शहर की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने की ओर इशारा कर रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

कहां-कहां लगाई गईं थी एंटी स्मॉग गन?
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2023 में पांच छोटी एंटी स्मॉग गन अलग-अलग स्थानों पर लगवाई थीं। इनमें एक मशीन नगर निगम मुख्यालय में बीके चौक की छत पर, दूसरी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में, तीसरी सेक्टर- 11डी स्थित दीनदयाल पार्क में, चौथी सेक्टर-16 मार्केट के पास और पांचवीं सेक्टर-31 में सब स्टेशन के नजदीक लगाई गई थी। इन मशीनों के माध्यम से पानी का छिड़काव कर वातावरण में मौजूद धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जाना था। लेकिन राजा नाहर सिंह पार्क में लगी मशीन खराब पड़ी हुई है।

विज्ञापन

पिछले सप्ताह करवाया था ठीक, फिर करवा लेंगे
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद का कहना है कि इस मशीन को पिछले सप्ताह ठीक करवाया गया था। अगर दोबारा से खराब हो गई है तो मशीन को फिर से ठीक करवा दिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed