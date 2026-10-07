फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   No PUC No Fuel rule implemented in Faridabad district

फरीदाबाद जिले में लागू हुआ नो पीयूसी नो फ्यूल नियम

Wed, 07 Oct 2026 10:37 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:37 PM IST
No PUC No Fuel rule implemented in Faridabad district
फरीदाबाद जिले में लागू हुआ नो पीयूसी नो फ्यूल नियम, पंपों पर लगाए गए बोर्ड।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बस्ती : डिजी रोवर से होगा सटीक भूमि सीमांकन

Precise land demarcation to be carried out using Digi Rover
Basti
07 Oct 2026

बीएसई एसएमई पर ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स की लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशकों को मिला मुनाफा

Black Opal Consultants lists on BSE SME investors gain on very first day
Noida
07 Oct 2026

ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, VIDEO

Elderly woman dies after being hit by train in ghazipur
Ghazipur
07 Oct 2026

नमो घाट एयर शो को लेकर अफसरों ने संभाला मोर्चा; VIDEO

Officials take charge of preparations for Namo Ghat air show
Chandauli
07 Oct 2026

क्यूआरटी टीम के साथ जंगलों में सघन तलाशी; VIDEO

Intensive search in forests with QRT team in chandauli
Chandauli
07 Oct 2026
विज्ञापन

सुलोचना सती के मार्मिक मंचन से नम हुईं आंखें, अहिरावण वध पर गूंजे जयकारे; VIDEO

Eyes welled during poignant enactment Sulochana Sati chants victory echoed upon slaying of Ahiravan
Chandauli
07 Oct 2026

चांदीनगर थाने के निरीक्षण में दरोगा को हंसना पड़ा भारी, डीआईजी ने छपरौली भेजने के दिए आदेश

DIG Kalanidhi Naithani Inspects Chandina­gar Police Station, Orders Sub-Inspector’s Transfer to Chhaprauli
Baghpat
07 Oct 2026
विज्ञापन

बस्ती: बाइक चोर गैंग का खुलासा, नेपाल में बेचते थे पार्ट्स

Bike theft gang busted parts were sold in nepal
Basti
07 Oct 2026

रोहड़ू: बशला स्कूल में निकाली एंटी चिट्टा रैली, बच्चों ने नाटक से दिया नशामुक्ति का संदेश

Anti-Chitta rally in Bashla; children convey message of de-addiction through a play.
Rampur Bushahar
07 Oct 2026

दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही

Multi storey building collapses in Delhi s Seemapuri
Delhi NCR
07 Oct 2026

Video: मिल्लत नगर में सड़क पर भरा गोमती का पानी, नाव से निकाले जा रहे लोग

Video: मिल्लत नगर में सड़क पर भरा गोमती का पानी, नाव से निकाले जा रहे लोग
Lucknow
07 Oct 2026

Video: गोमती की बाढ़ में डूबा घैला गांव, मवेशी लेकर आईआईएम रोड पर पहुंचे ग्रामीण

Video: गोमती की बाढ़ में डूबा घैला गांव, मवेशी लेकर आईआईएम रोड पर पहुंचे ग्रामीण
Lucknow
07 Oct 2026

जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Athletes displayed their prowess at the district-level athletics competition
Moradabad
07 Oct 2026

शाहजहांपुर: किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

Massive fire at grocery store in Shahjahanpur
Shahjahanpur
07 Oct 2026

बैतूल: ट्रैक्टर की बैटरी निकालने पहुंचा युवक, घरवालों ने पकड़कर रस्सी से बांधा; रातभर रखा अपने पास

A young man who came to steal a battery was caught and tied up.
Betul
07 Oct 2026

कटला रामलीला का मंचन 10 से ,20 को 129वां विजयदशमी महोत्सव

Katla Ramlila performances to begin on the 10th; 129th Vijayadashami festival on the 20th.
Hisar
07 Oct 2026

महेंद्रगढ़: मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों ने कर्मचारियों पर लगाया पंजीकरण न करने का आरोप

Farmers accuse officials of failing to register them on the 'Meri Fasal Mera Byora' portal.
Mahendragarh/Narnaul
07 Oct 2026

चरखी दादरी में निकली सेवा ज्योति यात्रा, स्टेडियम रोड चौक पर स्थापित की यात्रा की मशाल

'Seva Jyoti Yatra' taken out in Charkhi Dadri; Yatra torch installed at Stadium Road Chowk.
Charkhi Dadri
07 Oct 2026

मैड संधू की हत्या से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता बोले मेरे बेटे का क्या कसूर था

मैड संधू की हत्या से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता बोले मेरे बेटे का क्या कसूर था
Chandigarh-Punjab
07 Oct 2026

25 वर्षों की सेवा के संकल्प के साथ रेवाड़ी में निकली ‘सेवा ज्योति यात्रा’

'Seva Jyoti Yatra' launched in Rewari with a pledge of 25 years of service.
Rewari
07 Oct 2026

टोहाना की एडिशनल मंडी पहुंचे मार्केटिंग बोर्ड अध्यक्ष वेदपाल तंवर, किसानों ने उठाए पानी-बारदाना के मुद्दे*l

Marketing Board Chairman Vedpal Tanwar reached the additional market of Tohana, farmers raised the issues of water and gunny bags.
Fatehabad
07 Oct 2026

धान खरीद सुचारु न होने पर भड़के किसान, मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर दिया धरना

Farmers outraged over the lack of smooth paddy procurement staged a protest outside the market committee office.
Fatehabad
07 Oct 2026

अनूपपुर: कॉलोनी में भालू से डरकर भागे बिजली कर्मचारी, रातभर अंधेरे में रहे लोग, वन विभाग से रेस्क्यू की मांग

Anuppur: Electricity Workers Flee After Bear Sighting in Colony, Residents Spend Night in Darkness
Anuppur
07 Oct 2026

बड़सर: वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस ने गारली से मैहरे चौक तक निकाली रोष रैली

Congress holds protest rally from Garli to Mehre Chowk over allegations of vote theft.
Hamirpur (Himachal)
07 Oct 2026

बिलासपुर: घुमारवीं में मशाल की रोशनी में लिया विकसित भारत का संकल्प

Bilaspur: Pledge for a 'Viksit Bharat' (Developed India) taken by torchlight in Ghumarwin.
Bilaspur
07 Oct 2026

त्रिलोक जमवाल बोले- एम्स का दीक्षांत समारोह बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक दिन

Trilok Jamwal said: AIIMS convocation ceremony is a historic day for Bilaspur.
Bilaspur
07 Oct 2026

कानपुर: फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का अड्डा, व्यापार मंडल ने एनएचएआई से की शिकायत

Kanpur Garbage dumping ground under flyover Traders association complains to NHAI
Kanpur
07 Oct 2026

कानपुर: जाजमऊ में लोगों से आवास के नाम पर ठगी करने वाले भाई-बहन गिरफ्तार

Kanpur Siblings arrested for defrauding people under pretext of providing housing in Jajmau
Kanpur
07 Oct 2026

कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक

Executive Committee Meeting at Kanpur Municipal Corporation Chaired by Mayor Pramila Pandey
Kanpur
07 Oct 2026

देवरिया: सातों विधानसभाओं से निकली सेवा ज्योति यात्रा

Viksit Bharat Sankalp Sabha by bjp held in Deoria
Deoria
07 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed