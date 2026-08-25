{"_id":"6a8d8427833f0f853b0e340f","slug":"video-minister-rajesh-nagar-conducted-surprise-inspection-of-government-warehouse-in-faridabad-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: मंत्री राजेश नागर ने सरकारी गोदाम में पाई गंदगी, अधिकारियों को फटकारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद के तिगांव में स्थित सरकारी वेयरहाउस (गोदाम) का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ खाद्य आपूर्ति विभाग की जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में गंदगी और अव्यवस्था पाए जाने पर मंत्री राजेश नागर ने गहरी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

... और पढ़ें