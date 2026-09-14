{"_id":"6aa7cf00bfd3b00fc104e797","slug":"video-faridabad-colleagues-summoned-him-and-had-him-beaten-up-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सहकर्मियों ने बुलाकर पिटवाया, संजू ने दर्ज कराई शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसजीएम नगर स्थित कंपनी में काम करने वाली संजू को साथ में काम करने वाली महिला बीना और पूनम ने बाहर से तीन से चार लड़के बुलाकर जमकर पिटवा दिया। संजू का आरोप है किसी नुकीली दार चीज से उसके हाथ पर वार किया गया। कोहनी और डंडों से उसके साथ मारपीट की गई। एसजीएम नगर थाने में शिकायत दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

... और पढ़ें