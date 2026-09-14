फरीदाबाद: बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर 50 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50 किलो गांजा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फतेहाबाद निवासी जोबनप्रीत, उसकी पत्नी अनीता और महम निवासी नितिन के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार, महिला सहायक उप निरीक्षक ललिता कुमारी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर स्टेशन पर चेकिंग की। इस दौरान संदिग्धों की तलाशी लेने पर दो प्लास्टिक के कट्टों से 50 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजा कमर्शियल क्वांटिटी में है।पूछताछ में सामने आया कि गांजे की खेप आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाई गई थी और इसे महम में सप्लाई किया जाना था। जीआरपी अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।