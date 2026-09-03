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फरीदाबाद: ट्रामा सेंटर की कमी जानलेवा, सड़क हादसों में 50 फीसदी घायलों की मौत; दिल्ली रेफर से बढ़ी परेशानी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:51 PM IST







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फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर की कमी सड़क हादसों में घायलों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आपात स्थिति में गंभीर मरीजों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया जाता है, लेकिन कई घायलों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। ... और पढ़ें

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