मेवला महाराजपुर में घुटना प्रत्यारोपण सुविधा जल्द

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बीके अस्पताल के बाद अब मेवला महाराजपुर में भी घुटना प्रत्यारोपण होगा। यह सुविधा तीन महीने में शुरू होगी। आयुष्मान के पात्र मरीजों का ऑपरेशन मुफ्त किया जाएगा। निजी अस्पतालों की तुलना में इलाज काफी कम खर्च में मिलेगा।

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