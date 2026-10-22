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फरीदाबाद में हड़ताल का असर: बिजली दफ्तर खाली, कुर्सियां सूनी, पहले दिन भटकते रहे उपभोक्ता

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 08:47 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 08:47 PM IST







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फरीदाबाद में कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन सभी बिजली दफ़्तर पूरी तरह खाली रहे और कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं दिखा। हड़ताल के कारण बिल भुगतान, नया कनेक्शन और शिकायत दर्ज कराने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दफ़्तरों में काम पूरी तरह ठप रहने से आम जनता दिनभर भटकती रही। ... और पढ़ें

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