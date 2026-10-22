{"_id":"6ad9b3627d29898c90062c9c","slug":"video-3-day-electricity-strike-begins-in-sector-23-faridabad-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के सेक्टर 23 में 3 दिवसीय बिजली हड़ताल शुरू, आपूर्ति प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के सेक्टर 23 में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस 3 दिनों की हड़ताल के दौरान क्षेत्र में बिजली संबंधी किसी भी खराबी या तकनीकी समस्या को ठीक नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, मरम्मत का काम ठप रहेगा। अचानक हुई इस हड़ताल से स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। लोगों को 3 दिनों तक बिजली आपूर्ति ठप रहने और गंभीर संकट का सामना करने का डर सता रहा है।

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