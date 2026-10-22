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फरीदाबाद: तीन माह में 11 गर्भवती महिलाओं की मौत, छह की जान इन बीमारियों से गई

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 06:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 06:20 PM IST







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पिछले तीन माह के दौरान 11 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई है, जिनमें से छह की जान उच्च रक्तचाप से गई। एनीमिया और क्षय रोग भी मौत की वजह बने हैं, और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। ... और पढ़ें

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