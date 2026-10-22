फरीदाबाद: अशोका एन्क्लेव में जर्मन शेफर्ड ने बीटेक छात्रा को काटा, मालिक पर केस; सीसीटीवी वीडियो आई सामने

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फरीदाबाद सेक्टर-37 अशोका एन्क्लेव पार्ट-दो में पालतू कुत्ते के हमले में बीटेक की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा सुबह अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकली थी, तभी पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा।



कुत्ते ने छात्रा की दाईं बाजू और कमर पर काटकर गहरे घाव कर दिए। शिकायत के आधार पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने कुत्ते के मालिक सिकंदर शर्मा और सुषमा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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