अंधेरे में डूबा फरीदाबाद-गुरुग्राम: बत्ती गुल, पानी महंगा और सड़क पर लोग; बिजली कर्मियों की हड़ताल से हाहाकार

1 of 9 फरीदाबाद में बिजली कटने से आम लोग परेशान - फोटो : अमर उजाला







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हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। बिजली आपूर्ति चरमराने से दोनों जगह के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं।



बात करें फरीदाबाद के 81 फीसदी इलाके में बिजली नहीं है। सामान्य दिनों में जिले का कुल बिजली लोड करीब 1200 मेगावाट रहता है, लेकिन बुधवार रात 10 बजे से हड़ताल शुरू होने के बाद यह लुढ़ककर केवल 600 मेगावाट पर आ गया है। बिजली अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के हड़ताल के कारण फॉल्ट ठीक नहीं किया जा सका। इसके कारण बिजली की खपत कम हुई है।



बात करें फरीदाबाद के 81 फीसदी इलाके में बिजली नहीं है। सामान्य दिनों में जिले का कुल बिजली लोड करीब 1200 मेगावाट रहता है, लेकिन बुधवार रात 10 बजे से हड़ताल शुरू होने के बाद यह लुढ़ककर केवल 600 मेगावाट पर आ गया है। बिजली अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के हड़ताल के कारण फॉल्ट ठीक नहीं किया जा सका। इसके कारण बिजली की खपत कम हुई है।



गुरुग्राम के दौलताबाद पुल को किया जाम

बिजली संकट से त्रस्त गुरुग्राम के सूरत नगर, राजेंद्रा पार्क, लक्ष्मण विहार और आस-पास के निवासियों ने रेलवे रोड को द्वारका एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले दौलताबाद पुल पर जाम लगा दिया। इन इलाकों के पिछली रात के बिजली नहीं है। पूरे दिन लोगों ने बगैर बिजली पानी के गुजारे। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दौलताबाद पुल के सामने लोग बैठ गए। स्ट्रीट लाइट बंद है। ट्रैफिक लाइट बंद है। चौक चौराहों पर जाम दिखा। बिजली संकट से त्रस्त गुरुग्राम के सूरत नगर, राजेंद्रा पार्क, लक्ष्मण विहार और आस-पास के निवासियों ने रेलवे रोड को द्वारका एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले दौलताबाद पुल पर जाम लगा दिया। इन इलाकों के पिछली रात के बिजली नहीं है। पूरे दिन लोगों ने बगैर बिजली पानी के गुजारे। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दौलताबाद पुल के सामने लोग बैठ गए। स्ट्रीट लाइट बंद है। ट्रैफिक लाइट बंद है। चौक चौराहों पर जाम दिखा।

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2 of 9 लोगों ने की सड़क जाम - फोटो : अमर उजाला

13 घंटे से गुल है बिजली

फरीदाबाद जिले में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। एनआईटी-2 में लगातार 13 घंटे तक बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों का सब्र जवाब दे गया। लखानी धर्मशाला के पास स्थानीय लोगों ने बिजली कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान स्कूल बसें तक रोक दी गईं और करीब तीन घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके एनआईटी दो चौकी से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे दो-तीन लोगों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से उनका जीना मुहाल हो गया है।

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सारण चौक पर सड़क को किया जाम

सारण के स्थानीय लोगों ने लगातार 18 घंटे से बिजली कटौती होने के कारण शाम करीब 6 बजे सारण चौक पर सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, आपूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन पर अड़े रहे। पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने प्रदर्शन रोक दिया।

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कहां-कहां असर?

बुधवार रात से लगातार बिजली न आने के कारण कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी ठप हो गई है। एनआईटी क्षेत्र, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, जनता कॉलोनी, एयरफोर्स रोड के अलावा सेक्टर-56, सेक्टर-21डी, सेक्टर-46, बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी, आजाद नगर, एसी नगर और मोहना रोड स्थित आर्य नगर में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, सेक्टर-23 में कर्मचारियों द्वारा तीन दिन की हड़ताल शुरू किए जाने से मरम्मत कार्य पूरी तरह ठप है।

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