हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव फरीदाबाद पहुंचीं, आयुष्मान योजना पर दी जानकारी

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हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मंगलवार को फरीदाबाद पहुंचीं। इस दौरान शहर के शिक्षाविदों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई राशि के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

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