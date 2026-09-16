{"_id":"6aaaca329fe090ad6c0ab7f5","slug":"video-governor-asim-kumar-ghosh-visited-government-schools-in-faridabad-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में राजकीय स्कूलों का राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया दौरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में राजकीय स्कूलों का राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया दौरा

Digvijay Singh

Updated Wed, 16 Sep 2026 10:26 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 10:26 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में सेक्टर 10 और दौलताबाद स्थित राजकीय स्कूलों का दौरा करने पहुंचे राज्यपाल असीम कुमार घोष, 10-10 लाख की घोषणा की। ... और पढ़ें

विज्ञापन