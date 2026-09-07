{"_id":"6a9ee67d527940ff450288ad","slug":"video-faridabad-nehru-college-is-dilapidated-students-are-studying-while-risking-their-lives-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद का नेहरू कॉलेज जर्जर: दिल्ली जैसे हादसे का खतरा, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे छात्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के सेक्टर-16 स्थित राजकीय महाविद्यालय, जिसे नेहरू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, की इमारत जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। कभी फरीदाबाद की पहचान रहे इस कॉलेज ने देश और प्रदेश को कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और बड़े राजनेता दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि यहां पढ़ने वाले छात्र जर्जर भवन के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। कॉलेज की बदहाल इमारत को देखकर दिल्ली जैसे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

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