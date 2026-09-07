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फरीदाबाद: पीजी दाखिले पर अब लगेगा विलंब शुल्क, सात सितंबर से छात्रों को रोज देने होंगे 100 रुपये

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 10:00 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 10:00 PM IST







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फरीदाबाद में स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 7 सितंबर से दाखिला लेने पर छात्रों को प्रतिदिन 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। ... और पढ़ें

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