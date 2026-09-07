{"_id":"6a9ee4b1cbc927a6e50d05c7","slug":"video-visually-impaired-devendra-struggling-to-secure-pension-in-faridabad-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: पेंशन के लिए भटक रहे दृष्टिबाधित देवेंद्र, 56 की उम्र में एक कार्यालय से दूसरे के लगा रहे चक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: पेंशन के लिए भटक रहे दृष्टिबाधित देवेंद्र, 56 की उम्र में एक कार्यालय से दूसरे के लगा रहे चक्कर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 09:52 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 09:52 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में 56 वर्षीय दृष्टिबाधित देवेंद्र आहूजा ब्लाइंड पेंशन बनवाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। पेंशन नहीं बनने के कारण उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकना पड़ रहा है और अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ... और पढ़ें

विज्ञापन