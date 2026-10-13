बिजली कर्मचारियों ने बताया धरने का कारण

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फरीदाबाद के सेक्टर-23 स्थित एसई/ओपी सर्कल कार्यालय पर लंबित मांगें पूरी नहीं होने और प्रबंधन की नीतियों के विरोध में बिजली कर्मचारी बुधवार सुबह नौ बजे धरना देंगे। मंगलवार को एनआईटी-5 में सर्कल सचिव सतीश छाबड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया।

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