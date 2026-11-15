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फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना में आने से बुजुर्ग की मौत

Sun, 15 Nov 2026 11:03 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:03 PM IST
Elderly man dies in a train accident at the railway station in Faridabad
फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। रविवार को रेलवे स्टेशन पर उनका शव मिला। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जीआरपी फरीदाबाद ने अन्य थानों को सूचना भेजकर शिनाख्त में मदद मांगी है। रेलवे पुलिस को आशंका है कि बुजुर्ग की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। एसआई धनिराम ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 80 वर्ष है। उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनका पहनावा साधु जैसा था। मृतक की पहचान के लिए हरियाणा के सभी जीआरपी थानों और फरीदाबाद जिले के थाना प्रभारियों को सूचना भेजी गई है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई की है।
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