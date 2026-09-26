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फरीदाबाद में दूषित पानी सेहत पर डाल रहा असर, बैक्टीरिया से पेट के संक्रमण का खतरा

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:26 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:26 PM IST







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फरीदाबाद में दूषित पानी लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। गंदे पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव पेट संबंधी संक्रमण का कारण बन रहे हैं। लंबे समय तक दूषित पानी का सेवन करने से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर इसका अधिक असर पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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