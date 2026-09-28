चुनावी हार के बाद भ्रम फैला रही कांग्रेस: महापौर बत्रा जोशी

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फरीदाबाद नगर निगम की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने एनआईटी फरीदाबाद स्थित महापौर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी पराजयों के बाद अब चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर जनता के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है।

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