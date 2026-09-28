{"_id":"6aba1d5d2f0cd3d5f909828f","slug":"video-inqalabi-mazdoor-morcha-paid-tribute-to-shaheed-bhagat-singh-in-faridabad-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: इंकलाबी मजदूर मोर्चा ने मनाई भगत सिंह की जयंती, माल्यार्पण कर लगाए नारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: इंकलाबी मजदूर मोर्चा ने मनाई भगत सिंह की जयंती, माल्यार्पण कर लगाए नारे

अनुज कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 01:25 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 01:25 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद एनआईटी पांच स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर इंकलाबी मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्म दिवस मनाते हुए व इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ... और पढ़ें

विज्ञापन