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फरीदाबाद में सीएनजी फिटमेंट कर्मचारी ने बताया: क्यों फट रहे ट्रक-डंपर के सिलिंडर, कैसे टलेगा बड़ा हादसा?

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 08 Oct 2026 07:13 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 07:13 PM IST







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फरीदाबाद में सीएनजी फिटमेंट कर्मचारी ने बताया कि ट्रक और डंपर में लगे सीएनजी सिलिंडर किन कारणों से फट रहे हैं और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। ... और पढ़ें

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