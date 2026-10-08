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फरीदाबाद में सीएनजी फिटमेंट कर्मचारी ने बताया: क्यों फट रहे ट्रक-डंपर के सिलिंडर, कैसे टलेगा बड़ा हादसा?

Thu, 08 Oct 2026 07:13 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:13 PM IST
CNG fitment worker in Faridabad shared his views on cylinder explosion
फरीदाबाद में सीएनजी फिटमेंट कर्मचारी ने बताया कि ट्रक और डंपर में लगे सीएनजी सिलिंडर किन कारणों से फट रहे हैं और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है।
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