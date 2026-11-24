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- भगोड़ा घोषित होने के बाद दोबारा हुआ गिरफ्तार, पुराने आचरण को अदालत ने माना गंभीरअदालत से -संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। भैंस चोरी के 11 साल पुराने मामले में आरोपी अनीश उर्फ होंसी को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ 51 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अदालत ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड और पहले जमानत मिलने के बावजूद सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के आचरण को गंभीरता से लिया। अदालत ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी दोबारा अपराधों में शामिल हो सकता है।मुजेसर थाना क्षेत्र में 21 जनवरी 2015 को भैंस चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता गुलशन ने पुलिस को बताया था कि वह अपने नाना किशन चंद की डेयरी में सो रहा था। रात करीब 12:30 से एक बजे के बीच शोर सुनकर उसकी आंख खुली तो पता चला कि उसके मामा की डेयरी से भैंस चोरी हो गई है। शिकायत के अनुसार, चार लोग भैंस को खुले बॉडी वाले कैंटर में लेकर गए थे। इनमें से दो लोगों के हाथ में लोहे की पाइप थीं और उन्होंने शोर मचाने पर शिकायतकर्ता को धमकाया था। पुलिस ने आरोपी को 26 फरवरी 2015 को गिरफ्तार किया था और 13 अप्रैल 2015 को अदालत में चालान पेश कर दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर 24 जनवरी 2025 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस ने छह सितंबर 2026 को उसे दोबारा गिरफ्तार किया। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।51 अन्य मामलों का रिकॉर्ड अदालत में रखा-बचाव पक्ष ने दलील दी कि तारीख को लेकर गलतफहमी के कारण आरोपी अदालत में पेश नहीं हो पाया था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लग सकता है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 51 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, चोरी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपी के पुराने आचरण, आपराधिक रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए 23 नवंबर को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।