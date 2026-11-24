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- बड़े भाई का आईसीयू में चल रहा उपचार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारणसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी में चाउमीन खाने के बाद दो सगे भाइयों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान आठ वर्षीय राघव की मौत हो गई। उसका 10 वर्षीय बड़ा भाई कुनाल आईसीयू में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना 21 नवंबर की है। दोनों भाइयों की तबीयत एक साथ बिगड़ने से फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।डबुआ कॉलोनी थाना प्रभारी सुमेर सिंह के अनुसार, बच्चों के पिता शमशेर सेक्टर-58 में मोटर मैकेनिक हैं। 21 नवंबर की शाम करीब सात बजे राघव ट्यूशन से घर लौटा तो उसने मां से भूख लगने की बात कही। उस समय मां घर में चावल बना रही थीं। इसी बीच बड़ा भाई कुनाल भी घर पहुंच गया। दोनों भाई 10-15 रुपये लेकर बाहर निकले। रास्ते में चचेरे भाई के साथ चिप्स खाने के बाद दोनों बाजार चले गए। बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने चाउमीन खाई थी।घर लौटने के कुछ देर बाद राघव ने मां से चक्कर आने और उल्टी जैसा महसूस होने की शिकायत की। कुछ समय बाद कुनाल की भी तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। परिजन दोनों को एनआईटी-3 स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान राघव की मौत हो गई, जबकि कुनाल का उपचार जारी है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि राघव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ने की वजह की जांच की जा रही है।