{"_id":"6abbcc69b125e3219e05864b","slug":"video-bulldozers-raze-illegal-colony-spanning-30-acres-in-pyala-village-in-faridabad-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: गांव प्याला में 30 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में गांव प्याला के राजस्व क्षेत्र में करीब 30 एकड़ में विकसित अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ मंगलवार को तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 10 निर्माण ढहाए गए, जिनमें दो औद्योगिक शेड शामिल हैं। इसके अलावा 14 चारदीवारी, चार डीपीसी, एक कंटेनर और मिट्टी से बनाई गई सड़क नेटवर्क को भी हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार, अनधिकृत रूप से किए गए निर्माण और विकसित किए गए रास्तों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को लेकर कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है।

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