फरीदाबाद में गणित क्विज में बल्लभगढ़ स्कूल की टीम ने मारी बाजी

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फरीदाबाद में फरीदपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय गणित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की 29 टीमों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने गणित के विभिन्न विषयों से जुड़े सवालों का उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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